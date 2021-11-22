Автомобіль перекинувся у тому місці, де часто стаються смертельні аварії

У ніч проти 21 листопада на автодорозі Київ-Чоп біля села Грушвиця сталася смертельна автопригода. Автомобіль злетів у кювет і перекинувся, водій випав з авто і загинув. Поліція констатує, що ця ділянка є аварійно небезпечною через помилку при будівництві дороги.

Близько 3:45 у неділю, 21 листопада, на трасі Львів-Рівне неподалік Грушвиці, що за 20 км від Рівного, сталася автопригода зі смертельними наслідками. Поліція Рівненської області повідомляє, що автомобіль Renault Koleos, який їхав з Рівного у напрямку Дубна, виїхав за межі проїзної частини ліворуч, злетів у кювет і перекинувся. 30-річного львів’янина, який перебував за кермом, викинуло з автомобіля на дорогу. Від отриманих травм він загинув на місці.

Пасажирку, 30-річну жительку села Тараканів Дубенського району, госпіталізували. У неї діагностували перелом руки та закриту черепно-мозкову травму. «За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування», — ідеться у повідомленні поліції.

Ділянка Дороги біля Грушвиці вважається аварійно небезпечним місцем. Раніше начальник відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції області Сергій Коханюк розповідав «Суспільному», що головна причина аварій на трасі біля Грушвиці — це перевищення швидкості. Однак у місці, де дві смуги руху переходять в одну, під час будівництва дороги клин відгону влаштували неправильно. За словами Сергія Коханюка, цю ділянку дороги прийняли в експлуатацію без поліції, хоча вона наполягала, що ділянку збудовано не у відповідності з проектом. Мовляв, саме тут виник стик між фірмами, які будували, і ні одна, ні інша не доробили ділянку, як належить. У результаті виникло місце концентрації ДТП, у яких гинуть люди.