Тіло мертвої жінки, яку автобус збив у центрі Львова, виявили на кінцевій зупинці на вул. Вашингтона

У центрі Львова водій приміської маршрутки №138 збив двох пішоходок. Одна жінка зачепилася за кузов автобуса, який протягнув її кілька кілометрів. Від отриманих травм вона загинула.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився у суботу, 20 листопада, близько 6:00, на перехресті просп. Свободи та вул. Дорошенка. 47-річний львів‘янин, який був за кермом приміської маршрутки №138, повертаючи з вул. Дорошенка на просп. Свободи, наїхав на двох львів'янок віком 48 та 67 років, які переходили дорогу на зебрі.

Від удару одну жінку відкинуло на дорогу. Її з травмами госпіталізували до лікарні. Водій із місця ДТП втік. Невдовзі патрульні виявили маршрутку на кінцевій зупинці на вул. Джорджа Вашингтона. Поруч із маршруткою було тіло 48-річної жінки, яка під час зіткнення зачепилася за кузов автобуса і її протягнуло разом із автобусом аж до кінцевої.

За даними ZAXID.NET, загиблою є монахиня Латинського катедрального собору Ольга Дуплеца. Вона була настоятелькою монастиря сестер францисканок Сім’ї Марії, працювала на кухні парафіяльної плебанії.

Під час огляду автобуса поліцейські виявили пошкодження бампера. Водія затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.

Зазначимо, що приміський автобус №138 курсує з вул. Вашингтона до села Лапаївка. Маршрут обслуговує ПП «Стоп-Транс».

Нагадаємо, що Львівська міськрада неодноразово просила приміські маршрутки не їздити через центр Львова, адже у перевізників відсутні відповідні документи. У вересні в ЛМР заявили, що мерія подасть до суду, аби заборонити приміським автобусам курсувати через місто.