ДТП сталася у листопаді 2021 року на пішохідному переході при виїзді з вул. Дорошенка на просп. Свободи

Галицький районний суд призначив три роки іспитового терміну водієві маршрутки Віктору Шебаршинову, який збив двох монахинь у центрі Львова. Одна з жінок одягом зачепилася за кузов маршрутки, що протягнула її аж до кінцевої зупинки за 7 км. Від отриманих травм монахиня загинула.

Аварія трапилась вранці 20 листопада 2021 року на перехресті просп. Свободи та вул. Дорошенка. 47-річний водій приміської маршрутки №138 Віктор Шебаршинов, повертаючи з вул. Дорошенка на просп. Свободи, збив двох монахинь Латинського катедрального собору, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Одну з монахинь, 48-річну жінку, з травмами госпіталізували до лікарні. Інша монахиня, 47-річна Ольга Дуплеца, зачепилася за кузов автобуса, що протягнув її сім кілометрів. Від отриманих травм вона померла.

За словами водія, він не помітив, як збив двох монахинь, і поїхав на кінцеву на вул. Вашингтона, де його затримала поліція. Спершу суд узяв Віктора Шебаршинова взяв під варту, а потім відпустив під домашній арешт.

Про винесення вироку Віктору Шебаршинову у четвер, 28 липня, повідомив сайт «Твоє місто». Речник Львівської обласної прокуратури Данило Антощак уточнив ZAXID.NET, що Віктор Шебаршинов свою провину визнав і розкаявся. Потерпіла монахиня заявила, що примирилася з водієм та не має до нього претензій.

Враховуючи це, у середу, 27 липня, Галицький районний суд Львова визнав Віктора Шебаршинова винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив йому 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом упродовж 3 років. Утім від відбування покарання його звільнили, замінивши вирок іспитовим терміном на 3 роки. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.