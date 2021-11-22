ДТП сталася на пішохідному переході при виїзді з вул. Дорошенка на просп. Свободи

У понеділок, 22 листопада, Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід 47-річному водію приміського маршруту №138 Віктору Шебаршинову, який 20 листопада вчинив смертельну ДТП у центрі Львова. Водій збив двох монахинь на пішохідному переході, одну з них на смерть, та втік. При цьому тіло загиблої автобус протягнув кілька кілометрів.

Суд підтримав клопотання прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці без права внесення застави.

Відомо, що 47-річний Віктор Шебаршинов, який їхав за кермом маршрутки №138, є мешканцем Львова, раніше несудимий. На цьому маршруті працює водієм кілька років, раніше ДТП не скоював. У суді він просив не тримати його під вартою, бо має хвору маму.

Віктор Шебаршинов наступні два місяці сидітиме у СІЗО (фото поліції)

ДТП сталася в суботу, 20 листопада, у центрі Львова. Водій маршруту №138 при виїзді з вул. Дорошенка на просп. Свободи збив двох монахинь Латинського катедрального собору, які переходили дорогу на пішохідному переході. Від удару старшу жінку, віком 67 років, відкинуло на дорогу, вона залишилася жива. Після надання допомоги в лікарні її відпустили додому. Водій місця аварії втік. Другу монахиню – 47-річну Ольгу Дуплецу, автобус протягнув через півміста. Її тіло знайшли на кінцевій зупинці маршруту на вул. Джорджа Вашингтона.

Водію повідомили підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч.2 ст. 286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.

Приміський автобус №138 курсує з вул. Вашингтона до села Лапаївка Зимноводійської ОТГ. Маршрут обслуговує ПП «Соп-Транс».