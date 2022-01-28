20 листопада 2021 року 47-річний Віктор Шебаршинов збив двох монахинь у центрі Львова, одна з них загинула

Львівський апеляційний суд змінив запобіжний захід водієві маршрутки Віктору Шебаршинову на цілодобовий домашній арешт. 20 листопада водій приміської маршрутки №138 Віктор Шебашинов збив двох монахинь у центрі Львова, одна з яких загинула – її тіло автобус протягнув містом сім кілометрів.

Шебаршинов втік з місця ДТП. Поліція затримала його на кінцевій зупинці на вул. Джорджа Вашингтона. Поруч із маршруткою було тіло 47-річної монахині сестри Ольги Дуплеци, яка під час зіткнення зачепилася за кузов маршрутки і її потягнуло за автобусом аж до кінцевої. Інша монахиняпотрапила з травмами в лікарню.

22 листопада Віктору Шебаршиному висунули офіційну підозру за ч. 2 ст. 286 (за порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Того ж дня Галицький районний суд Львова обрав йому запобіжний захід – 60 діб утримання під вартою в СІЗО без права внесення застави. Сам водій у суді просив не ув’язнювати його, бо має хвору маму.

12 січня Галицький районний суд за зверненням прокурора та слідчого продовжив термін тримання Віктора Шебаршинова під вартою ще на два місяці, однак його адвокат Олександр Заремба оскаржив ухвалу суду в апеляційному суді. У суді адвокат заявив, що водій не має реальної змоги вплинути на хід слідства поза межами СІЗО, адже свідки вже допитані, а частина експертиз – проведені. Крім цього, сам водій розкаюється у вчиненому і сприяє слідству.

Тож 20 січня Львівський апеляційний суд скасував ухвалу Галицького райсуду та призначив Віктору Шебаршинову цілодобовий домашній арешт. До 14 березня суд заборонив водієві маршрутки покидати помешкання без дозволу слідчого, прокурора або суду, зобов’язав повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання чи роботи, а також здати закордонний паспорт. Ця ухвала є остаточною й оскаржити її не можна.

Якщо провину водія маршрутки доведуть, йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Наразі ще триває досудове розслідування.