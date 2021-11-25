У Латинському катедральному соборі, що на площі Катедральній, 7 у четвер, 25 листопада, попрощались із сестрою Ольгою Дуплецою. Нагадаємо, монахиня трагічно загинула під колесами приміської маршрутки №138 у суботу вранці у ДТП на проспекті Свободи.

Долучилися до молитви за загиблою співсестрою монахині зі Згромадження сестер францисканок родини Марії із України та з-за кордону, а також монахині та монахи інших згромаджень РКЦ, УГКЦ, ПЦУ. Прийшли провести монахиню в останню дорогу і десятки львів'ян. Віддав останню шану і міський голова Львова Андрій Садовий.

Поховали сестру Ольгу на Личаківському кладовищі.

Сестра Ольга Дуплеца була монахинею Латинської катедри у Львові. А також настоятелькою дому цього згромадження та працювала на кухні парафіяльної плебанії.

Нагадаємо, у суботу, 20 листопада, у Львові водій приміської маршрутки №138 збив двох монахинь, які переходили дорогу на пішохідному переході на зелене світло. Сестра Ольга зачепилася одягом за кузов маршрутки, яка протягнула її кілька кілометрів. Від отриманих травм жінка загинула. Інша монахиня, сестра Галина, отримала вивих плеча та забій головного мозку. Зараз вона проходить амбулаторне лікування. Водій з місця ДТП втік.

У понеділок, 22 листопада, водію повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (за порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Суд вже обрав йому запобіжний захід – 60 діб під вартою без права внесення застави.

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