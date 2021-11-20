Приміські маршрутки курсують через Львів без погоджень із мерією

Львівська міська рада вкотре звернеться до суду, аби заборонити курсування приміських маршруток через центр Львова. Про це повідомив керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці 20 листопада на пішохідному переході на перехресті просп. Свободи та вул. Дорошенка приміська маршрутка №138, що підпорядковується управлінню транспорту та зв'язку Львівської ОДА, на смерть збила 48-річну монахиню Латинського катедрального собору Ольгу Дуплецу. Її тіло зачепилось за кузов автобуса, який протягнув його з центру міста аж на кінцеву зупинку на вул. Вашингтона. Ще одну жінку з травмами госпіталізували до лікарні.

Майже всі приміські автобуси не мають права курсувати центром міста без відповідних погоджень із Львівською міськрадою. Натомість маршрутки мали б їздити лише до найближчих автостанцій, що розташовані на в'їздах до Львова. Через це міськрада вже неодноразово зверталася до обласного управління транспорту і зв'язку, а також до суду, аби заборонити приміським маршруткам їздити містом.

«Неодноразові звернення з боку міської влади до обласного департаменту транспорту не мають належного зворотного зв‘язку. І таке свавілля призводить до таких трагедій. Маю сподівання, що після цього випадку ми вже отримаємо належну реакцію щодо цього маршруту зі сторони області», – повідомив Орест Олеськів.

Зазначимо, що приміський автобус №138 курсує з вул. Вашингтона до села Лапаївка. Маршрут обслуговує ПП «Стоп-Транс». Майже 90% маршруту пролягає через Львів.