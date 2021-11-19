16-річного Миколу Харківського взяли під варту на два місяці без застави

Проти батьків 16-річного Миколи Харківського, якого звинувачують у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові, відкрили примінальну справу. Про це «Укрінформу» повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Справу відкрили за двома статтями: допуск до керування транспортними засобами людей, які не мають права керувати, та невиконання батьківських обов'язків, що потягло тяжкі наслідки.

Їм може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Водночас, зі слів Чубенка, підозру батькам підлітка ще не повідомили.

ДТП з 16-річним Миколою Харківським: що відомо

26 жовтня у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості в’їхав у Chevrolet. У ДТП загинув 58-річний водій Chevrolet Ігор Носов, ще троє пасажирів Infiniti – двоє 19-річних хлопців і 16-річна дівчина – постраждали.

Автомобілем Infiniti керував 16-річний Микола Харківський. До ДТП він регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто «хочуть зробити злочинця». Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище. Водночас автомобіль, на якому їхав Харківський, належить його матері.

28 жовтня суд арештував Миколу Харківського без права застави. 3 листопада 16-річний Микола Харківський відмовився здати кров на наліз. Результати цього аналізу могли вплинути на кваліфікацію злочину. Через це слідчі звернулися до суду щодо примусового відбору біологічних зразків.

До слова, підліток вже має судимість – у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.