Після сильного зіткнення автомобіль вилетів на узбіччя й зіштовхнувся зі стовпом

У Харкові ввечері, 26 жовтня, сталася смертельна ДТП. Про це повідомила прес-служба поліції.

Аварія сталась на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської. Водій Infiniti, за попередніми даними, на швидкості понад 100 км/год проїхав на червоне світло світлофора і врізався в Chevrolet Aveo. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

Водія та пасажирів Infiniti (чоловіка та дівчину) доставили до лікарні, їхній стан стабільний.

Попри те, що поліція не розкриває, хто був за кермом Infiniti, харківські ЗМІ пишуть, що водієм був 16-річний хлопець. Його батьки – місцеві підприємці, авто йому подарували кілька днів тому.

Telegram-канал «Харків Live» пише, що хлопця звати Микола. На його сторінці в Instagram було безліч сторіс з нічними «гонками», в ході однієї з них він тікав від патрульних, а після зупинки ображав і матюкав поліцейських.

У 2019 році у підлітка виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї з травматичної зброї, після чого погрожував пістолетом її сину.

Заступник начальника головного управління поліції Харківщини Сергій Чиж розповів «Суспільному», що в Infinity дійсно були неповнолітні.

Попередньо, поліція відкрила справу за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричино ДТП.