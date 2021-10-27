В ДТП за участю 16-річного підлітка загинув 58-річний чоловік

Неповнолітньому Миколі Харківському, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, офіційно висунули зинувачення. Слідство стверджує, що саме 16-річний хлопець перебував за кермом автомобіля Infiniti на момент аварії. Надалі правоохоронці вирішуватимуть питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного.

За інформацією Офісу генпрокурора, водієві вручили підозру за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого. Вона передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові сталася аварія – Infinity на великій швидкості (попередньо – понад 100 км/год) в’їхала у Chevrolet. Внаслідок аварії водій Chevrolet – 58-річний Ігор Носов – загинув на місці. Троє пасажирів Infiniti – двоє 19-річних хлопців та 16-річна дівчина із важкими травмами були доставлені до лікарні.

Правоохоронці затримали неповнолітнього водія на місці події. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Ім’я хлопця слідство не оприлюднює, але, за інформацією ЗМІ, підлітка звати Микола Харківський. Автомобіль, яким керував підліток, належить його матері. Після ДТП він отримав легкі забої і так само легку черепно-мозкову травму. Підліток керував автомобілем без водійських прав. Водночас поліцейські стверджують, що він був тверезий.

6 листопада 2019 року підліток також був фігурантом стрілянини в одному з супермаркетів на проспекті Гагаріна. Двоє людей того дня отримали травми. У кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) хлопець отримав умовне покарання.