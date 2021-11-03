16-річний підліток Микола Харківський, який на маминому Infiniti скоїв смертельну ДТП в Харкові, відмовився здавати кров на аналіз. Цей аналіз дозволив би відкинути наявність в організмі речовин, які впливають на кваліфікацію злочину, повідомив адвокат потерпілих Ігор Черняк.

«Після ДТП Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз. Безумовно, це – його право за законом. Але сторона слідства має право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. І поки це право – не реалізовано», – написав він у Facebook у вівторок, 2 листопада.

Адвокат додав, що аналіз сечі, який здав Харківський, не показує, на відміну від аналізу крові, наявність чи відсутність в організмі деяких речовин.

«Проведений аналіз сечі виключає багато, але далеко не все», – наголосив він.

Черняк також зазначив, що слідство вже зібрало достатньо доказів, що за кермом був саме Харківський. Також у справі було призначено низку експертиз, а зараз поліція встановлює всіх свідків ДТП.

Нагадаємо, 26 жовтня у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості в’їхав у Chevrolet. У ДТП загинув 58-річний водій Chevrolet Ігор Носов, ще троє пасажирів Infiniti – двоє 19-річних хлопців і 16-річна дівчина – постраждали.

Автомобілем Infiniti керував 16-річний Микола Харківський. Він регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто «хочуть зробити злочинця». Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище. Водночас автомобіль, на якому їхав Харківський, належить його матері.

Підліток вже має судимість – у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. 28 жовтня суд арештував Миколу Харківського без права застави.