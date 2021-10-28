В результаті ДТП загинув 58-річний чоловік.

Київський райсуд Харкова взяв під варту на два місяці без застави 16-річного Миколу Харківського, який скоїв смертельну ДТП у Харкові. Тоді в результаті аварії загинув 58-річний чоловік.

Відповідне рішення суд виніс 28 жовтня, повідомляє «Суспільне». Захист хлопця просив відпустити його під цілодобовий арешт. Підозрюваний підтримав свого адвоката та заявив, що не збирається переховуватися від слідства. Під час судового засідання він також вибачився за скоєне.

«Хочу попросити пробачення за те, що сталася дана ситуація. Не хотів, щоб таке сталося. Повністю шкодую, приношу свої вибачення потерпілим. Людині, який їхав на Chevrolet... Його родичам приношу вибачення. І повністю шкодую, що так вийшло», – сказав Харківський.

Адвокат також заявив, що Харківський не пам’ятає обставин аварії та чи був він за кермом. Водночас сам Харківський чітко про це не сказав, а журналістам він відповів, що «відмовили гальма».

Водночас представник прокурора на судовому засіданні, якого цитує Newsroom, заявив, що одразу після аварії хлопець повідомив про нібито викрадення автомобіля Infiniti, аби заплутати слідчих та відвести від себе підозри. Дзвінок до поліції Микола Харківський зробив у лікарні. В самому медзакладі він назвався ім'ям іншої людини та повідомив чужу адресу проживання. Після цього він намагався залишити будівлю, але його затримали поліцейські.

Що це за ДТП?

26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові сталася аварія – Infinity на великій швидкості, попередньо – понад 100 км/год, в’їхала у Chevrolet. Внаслідок аварії водій Chevrolet – 58-річний Ігор Носов – загинув на місці. Троє пасажирів Infiniti – двоє 19-річних хлопців та 16-річна дівчина із важкими травмами були доставлені до лікарні.

Автомобіль, яким керував підліток, належить його матері. Після ДТП він отримав легкі забої і так само легку черепно-мозкову травму. Хлопець керував автомобілем без водійських прав. Водночас поліцейські стверджують, що він був тверезий.

6 листопада 2019 року підліток також був фігурантом стрілянини в одному з супермаркетів на проспекті Гагаріна. Двоє людей того дня отримали травми. У кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) хлопець отримав умовне покарання.

Правоохоронці затримали неповнолітнього водія на місці події. 27 жовтня йому офіційно висунули звинувачення за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого. Підлітку загрожує до восьми років ув’язнення