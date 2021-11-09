Микола Харківський скоїв ДТП на Infiniti 26 жовтня, а 28 жовтня його арештували на два місяці

16-річний підозрюваний у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові Микола Харківський відмовився здати кров на аналіз за рішенням суду, повідомив представник потерпілих у справі Ігор Черняк.

«Попри рішення суду про примусовий відбір зразків, у 16-річного підозрюваного у смертельній аварії на проспекті Гагаріна не вдалося взяти кров через його відмову», – зазначив Черняк у коментарі «Укрінформу» у вівторок, 9 листопада.

За його словами, рішення суду зобов'язувало Миколу Харківського здати кров, але «на жаль, в Україні немає нормативного акта, який регулює процедуру примусового відбору зразків крові».

«Ця відмова підтверджує раніше висловлену підозрюваним відмову від співпраці зі слідством. Це також відмова від каяття», – вважає адвокат потерпілих.

За його словами, якщо людина повторно ухиляється від здачі крові, на це є причини: «Сам факт може бути розцінений як умисне невиконання рішення суду».

Як пояснив речник Харківської обласної прокуратути Дмитро Чубенко, експерти мали зразки сечі, які показали, що підліток не був у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння, і цього, на його думку, «достатньо для слідства».

ДТП з 16-річним Миколою Харківським: що відомо

26 жовтня у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості в’їхав у Chevrolet. У ДТП загинув 58-річний водій Chevrolet Ігор Носов, ще троє пасажирів Infiniti – двоє 19-річних хлопців і 16-річна дівчина – постраждали.

Автомобілем Infiniti керував 16-річний Микола Харківський. До ДТП він регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто «хочуть зробити злочинця». Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище. Водночас автомобіль, на якому їхав Харківський, належить його матері.

28 жовтня суд арештував Миколу Харківського без права застави.

3 листопада 16-річний Микола Харківський відмовився здати кров на наліз. Результати цього аналізу могли вплинути на кваліфікацію злочину. Через це слідчі звернулися до суду щодо примусового відбору біологічних зразків.

До слова, підліток вже має судимість – у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.