Ще дві камери запрацюють на трасі Київ-Чоп на Рівненщині

З п’ятниці, 26 листопада, на трасі Київ-Чоп у Рівненській області запрацюють ще дві камери автоматичної фіксації порушень ПДР. Камери встановлені на об’їзній трасі Рівного та поблизу села Птича. Загалом на дорогах України з цього дня запрацює 10 таких приладів.

Про встановлення приладів контролю «Каскад» 24 листопада повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. У Рівненській області, зокрема, камери автоматичної відеофіксації порушень встановили у таких місцях:

об’їзна довкола Рівного у напрямку Львова (обмеження швидкості 50 км/год);

поблизу села Птича Дубенського району у напрямку Києва (обмеження швидкості 70 км/год).

Загалом з 26 листопада на автомобільних дорогах Запоріжжя, Львова, Тернополя, Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей запрацюють 10 приладів фіксації правопорушень.

На Рівненщині тепер працюватиме чотири камери, два прилади автоматичної фіксації порушень запрацювали з 13 жовтня біля сіл Велика Омеляна (біля Рівного) та Панталія (Дубенський район).

Система «Каскад» здатна виявляти цілий спектр порушень, як-от: порушення швидкісного режиму; контроль проїзду смугою громадського транспорту; порушення правил проїзду перехресть і проїзд на червоний сигнал світлофора; виїзд на смугу зустрічного руху; порушення правил рядності і дорожньої розмітки, правил паркування; ненадання переваги пішоходу на переході; поліцейське панорамне відеоспостереження.