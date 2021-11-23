Усі камери із нічних закаладів приєднають до єдиної міської системи

Усі розважальні заклади, які працюють після 22:00, у Мукачеві планують обладнати рамками-металошукачами та відеокамерами з функцією розпізнавання обличчя. Крім того, кожен заклад повинен мати ліцензовану охорону. Про такі плани розповів мер Мукачева Андрій Балога під час засідання виконавчого комітету міськради у вівторок, 23 листопада.

За словами Андрія Балоги, для безпеки міста усі нічні заклади Мукачева зобов’яжуть протягом місяця встановити на вході рамки-металошукачі, а також відеокамери з розпізнаванням обличчя. Відповідне рішення має ухвалити міська комісія з ТЕБ та НС.

«Буде прийнято рішення комісії цього або наступного тижня, щоб усі заклади, які працюють після 22:00, у місячний термін забезпечити рамками-металошукачами на вході в кожен заклад. Також має бути забезпечена ліцензована охорона і камери із функцією розпізнавання обличчя», – сказав Андрій Балога, додавши, що відеокамери мають бути приєднані до міської системи відеоспостереження.

Крім того, на засіданні міськвиконкому йшлося і про плани додатково закупити для Мукачівської громади 300 камер відеофіксації у 2022 році. Зазначалося також, що всі камери в Мукачеві – і міські, і дорожні, і камери розважальних закладів, кафе, ресторанів і багатоповерхівок планують об’єднати в одну систему.