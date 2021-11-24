Загалом у Львові буде вже 11 камер автофіксації порушень ПДР

У п'ятницю, 26 листопада, у Львові запрацюють ще два комплекси автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР. Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

Прилади, що контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, запрацюють на:

просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 (напрямок спрямування приладу – просп. Червоної Калини);

вул. Княгині Ольги, 100-К (напрямок спрямування приладу – вул. Володимира Великого).

Загалом на Львівщині працюють 28 камер автофіксації порушень, з яких 9 – у Львові. Дві з них увімкнули наприкінці жовтня.

Зараз КАФи фіксують лише перевищення швидкості, однак пізніше система почне фіксувати й інші порушення – наприклад, проїзд на червоний сигнал світлофора, порушення правил зупинки чи стоянки, проїзд смугою для громадського транспорту, тротуарами, смугами зустрічного руху тощо.

Після фіксації порушення системою інформація надходить до центру обробки патрульної поліції, де розглядається поліцейським, який виносить постанову про штраф. Паперову постанову із спеціальними елементами захисту надсилають власнику авто рекомендованим листом. Постанова набуває чинності як з моменту її отримання порушником, так і в разі відмови її отримувати.