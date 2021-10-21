Камери встановлюють у місцях, де найчастіше трапляються аварії

Із п'ятниці, 22 жовтня, у Львові ввімкнуть ще дві камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Від початку серпня у Львові та області запрацювали вже 26 камер, що фіксують перевищення швидкості.

Як повідомив у четвер, 21 жовтня, перший заступник директора департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький, камери з обмеженням швидкості запрацюють на двох львівських вулицях:

вул. Стрийська, 35, камера спрямована у бік вул. Чмоли;

вул. Сихівська, 16, камера спрямована у бік вул. Зеленої.

Крім Львова, з 22 жовтня запрацюють ще 17 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР у Вінниці, Харкові, Харківській та Донецькій області. Загалом в Україні вже працюють 218 таких камер.

На Львівщині загалом працює 26 камер автофіксації порушень, із яких сім у Львові, зокрема на вулицях:

вул. Хуторівка, 8;

вул. Володимира Великого, 18;

вул. Стрийська, 292;

вул. Стуса, 39;

вул. Шевченка, 313.

Зараз КАФи фіксують лише перевищення швидкості, однак пізніше система почне фіксувати й інші порушення – наприклад, проїзд на червоний сигнал світлофора, порушення правил зупинки чи стоянки, проїзд смугою для громадського транспорту, тротуарами, смугами зустрічного руху тощо.