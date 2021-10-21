Ще на двох вулицях Львова запрацюють камери фіксації порушень ПДР
Загалом на Львівщині працюватиме вже 26 камер
Із п'ятниці, 22 жовтня, у Львові ввімкнуть ще дві камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Від початку серпня у Львові та області запрацювали вже 26 камер, що фіксують перевищення швидкості.
Як повідомив у четвер, 21 жовтня, перший заступник директора департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький, камери з обмеженням швидкості запрацюють на двох львівських вулицях:
- вул. Стрийська, 35, камера спрямована у бік вул. Чмоли;
- вул. Сихівська, 16, камера спрямована у бік вул. Зеленої.
Крім Львова, з 22 жовтня запрацюють ще 17 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР у Вінниці, Харкові, Харківській та Донецькій області. Загалом в Україні вже працюють 218 таких камер.
На Львівщині загалом працює 26 камер автофіксації порушень, із яких сім у Львові, зокрема на вулицях:
- вул. Хуторівка, 8;
- вул. Володимира Великого, 18;
- вул. Стрийська, 292;
- вул. Стуса, 39;
- вул. Шевченка, 313.
Зараз КАФи фіксують лише перевищення швидкості, однак пізніше система почне фіксувати й інші порушення – наприклад, проїзд на червоний сигнал світлофора, порушення правил зупинки чи стоянки, проїзд смугою для громадського транспорту, тротуарами, смугами зустрічного руху тощо.
Після фіксації порушення системою інформація надходить до центру обробки патрульної поліції, де розглядається поліцейським, який виносить постанову про штраф. Паперову постанову із спеціальними елементами захисту надсилають власнику авто рекомендованим листом. Постанова набуває чинності як з моменту її отримання порушником, так і в разі відмови її отримувати.