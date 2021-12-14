Водій спричинв ДТП, у якій загинуло двоє людей і четверо отримали травми

Закарпатські поліцейські затримали водія мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який зіткнувся з фірою та потім утік з місця ДТП. В аварії у селі Вилок тоді загинули двоє людей, ще четверо були госпіталізовані. Затриманий – 51-річний мешканець Івано-Франківської області, який займається пасажирським перевезеннями. За скоєне чоловікові загрожує 10 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, водія Mercedes Sprinter розшукали та затримали у понеділок, 13 грудня. Поліцейські встановили, що 51-річний чоловік втік до Івано-Франківської області та звернувся по допомогу до медиків.

Водієві вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті кількох осіб та залишення їх у небезпеці). Наразі чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у суботу, 11 грудня, між селами Бене та Вилок, що поблизу Виноградова, мікроавтобус Mercedes Sprinter зіткнувся із фірою, яка була без світловідбивачів. На підводі перебувало вісім людей. Внаслідок ДТП двоє з них загинули на місці, а четверо потрапили до лікарні. Водій мікроавтобуса втік. Поліція повідомляла, що загиблі – 30-річний житель села Підвиноградів та 34-річна мешканка села Вари.