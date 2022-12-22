Водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху і спричинив ДТП

У середу ввечері, 21 грудня, на трасі Київ-Чоп автомобіль Škoda Octavia зіткнувся з КамАЗом. Водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху і спричинив ДТП, повідомила прес-служба поліції.

Аварія сталася близько 19:00 неподалік села Пісочна Стрийського району. Як встановили правоохоронці, 39-річний водій автомобіля Škoda Octavia, мешканець міста Миколаїв Стрийського району, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху. Назустріч йому їхала вантажівка КамАЗ, якою керував 50-річний мешканець Стрия. Уникнути зіткнення водіям не вдалося.

У водія Škoda Octavia важкі травми, чоловік у реанімації (фото поліції)

Внаслідок ДТП водій легковика отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію.

Слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами. Поліція встановлює обставини аварії.