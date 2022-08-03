Львів'янин у стані наркотичного сп'яніння керував автомобілем Škoda Superb (на фото). Не впоравшись з керуванням чоловік виїхав на зустрічну смугу руху

37-річний водій Škoda Superb вчинив потрійну ДТП на вул. Кульпарківській ввечері вівторка, 2 серпня. Внаслідок зіткнення трьох авто, одного водія було госпіталізовано до лікарні. У поліції уточнили, що винуватель аварії керував машиною у стані наркотичного сп'янніння.

Аварія сталася близько 19:20. Львів’янин за кермом автомобіля Škoda Superb, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з двома машинами – Honda Civic та Citroen Berlingo.

Водія Honda госпіталізували з місця аварії, діагноз чоловіка не розголошують (фото поліції)

Водій Honda Civic, 33-річний львів'янин, отримав травми і його госпіталізували. Які саме травми отримав чоловік, у поліції не розголошують. Іншим авто – Citroen Berlingo, керував 35-річний мешканець села у Львівському районі, чоловік обійшовся без госпіталізації.

За даними поліції, 37-річний водій Škoda Superb керував машиною під наркотиками. Тож слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Водієві Škoda Superb загрожує до трьох років позбавлення волі, а також позбавлення водійського посвідчення на кілька років.