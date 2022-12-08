34-річна водійка Škoda Roomster спричинила смертельну ДТП на Червоноградщині

У четвер вранці, 8 грудня, на трасі Червоноград-Белз на Львівщині 34-річна водійка легковика Škoda Roomster з’їхала в кювет і перекинулася. У ДТП загинула 12-річна дівчинка, яка була пасажиркою в авто.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 9:00 неподалік села Острів Червоноградського району. 34-річна водійка автомобіля Škoda Roomster, мешканка одного з сіл району, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини та з’їхала в кювет, в результаті чого автомобіль перекинувся. В автомобілі їхали троє дітей.

Škoda Roomster на швидкості з'їхала з траси і перекинулася (фото поліції)

Унаслідок ДТП 12-річна пасажирка автомобіля, місцева мешканка, від отриманих травм загинула на місці події. Загибла не є дочкою водійки авто. Водійка та ще двоє дітей віком 8 та 9 років, усі мешканці району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.