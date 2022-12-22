На чоловіка наїхав вантажний самоскид, обладнаний ковшем для розчищення дороги від снігу

На Тернопільщині 64-річний чоловік загинув внаслідок наїзду снігоочисної вантажівки. Як встановили слідчі, водій вантажівки випадково зачепив чоловіка ковшем, який перебував на проїжджій частині. Від важких травм потерпілий чоловік загинув.

Аварія сталась близько 18:00 у середу, 21 грудня. На автодорозі «Доманове-Тереблече» водій вантажного самоскида, обладнаного ковшем для розчищення дорожнього покриття, допустив наїзд на перехожого, який перебував на проїжджій частині.

«На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій вантажівки МАЗ зачепив ковшем перехожого. Травми чоловіка виявилися несумісними із життям», – повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

Особу загиблого встановили – це мешканець села Старий Вишнівець, 1958 року народження. У водія взяли зразки крові, аби визначити, чи перебував він у стані алкогольного сп'яніння.

Щодо інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.