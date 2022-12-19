Від удару металевої труби автомобіль з'їхав у кювет

На Тернопільщині з вантажівки впав тент з трубою і влетів у мікроавтобус, що їхав позаду. Внаслідок удару водій отримав травму і втратив керування автомобілем, допустиши з'їзд у кювет. Водій вантажівки поїхав з місця і не повідомив поліцію про інцидент. Натомість мікроавтобус у кюветі помітили інші водії, які проїжджали повз. Також вони викликали швидку, але медики лише констатували смерть чоловіка. Що саме привезло до його загибелі – удар труби чи травма внаслідок перекидання автомобіля у кювет, з'ясовують експерти.

Аварія сталась у суботу, 17 грудня, неподалік села Воля Микулинецької громади. Про автомобіль Mercedes-Benz Vito, який лежав у кюветі, поліцію повідомили водії, які їхали цією дорогою. На місце також викликали медиків. Щоправда, рятувати водія було вже пізно: вони лише констатували його смерть.

«У ході перевірки стало відомо, що ДТП спровокувала вантажівка. Під час руху у неї відірвався тент з трубою і влетів через лобове скло в салон Mercedes-Benz Vito. Водій вантажівки не зупинився, а поїхав далі», – повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

На пошуки водія вантажівки поліція витратила декілька годин.Він вже пройшов огляд на стан сп'яніння, який показав, що чоловік був тверезий. Однак для більш точних висновків також відібрали зразки крові. Вантажівку оглядатимуть експерти, аби з'ясувати чому труба відірвалася від каркасу.