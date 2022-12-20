33-річного водія знайшли за місцем проживання

П’яний водій Chevrolet збив 57-річного чоловіка на пішохідному переході в Івано-Франківську і втік з місця зіткнення. Після інциденту пішохода із травмами доставили до лікарні. Поліції вдалося оперативно розшукати причетне до ДТП авто, як виявилося, за кермом у момент аварії був 33-річний мешканець Івано-Франківська. Згідно з медичним висновком, чоловік керував автомобілем у нетверезому стані.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася у понеділок, 19 грудня, на кільцевій розв’язці вулиць Чорновола – Довженка – Петлюри у Франківську. «Правоохоронці встановили, що легковий автомобіль здійснив наїзд на 57-річного пішохода. Місцевий мешканець переходив проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Після наїзду керманич з місця події утік, а пішохода з травмами госпіталізували до медичного закладу», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські розшукали автомобіль Chevrolet з механічними пошкодженнями, що характерні для ДТП, та самого водія. Ним виявився 33-річний мешканець Івано-Франківська. «Втікача виявили за місцем проживання.Водія перевірено на стан сп’яніння. За кермом він був у нетверезому стані. Це підтвердив медичний висновок», – додали у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 – 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.