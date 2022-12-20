Відомо, що водій Volkswagen Passat втік одразу після того, як збив 57-річну жінку

Уночі в мікрорайоні «Рясне» у Львові 19-річний водій Volkswagen Passat збив жінку і втік з місця ДТП. Поліцейські оперативно розшукали водія і тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у поліції Львівщини, ДТП трапилась близько опівночі понеділка, 19 грудня на вул. Шевченка. 19-річний водій автомобіля Volkswagen Passat наїхав на 57-річну місцеву мешканку, після чого залишив місце події.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу.

Патрульні поліцейські оперативно знайшли автомобіль та водія.

За цим фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.