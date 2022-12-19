Правоохоронці призначили кілька експертиз для встановлення усіх обставин аварії

Медики госпіталізували 10-річного велосипедиста, який постраждав внаслідок вечірньої ДТП біля Вижниці. За даними правоохоронців, хлопчика збила машина, коли він на велосипеді здійснював поворот. За кермом Ford перебував 33-річний водій. Наразі поліція з’ясовує обставини ДТП.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, аварія сталася ввечері у неділю, 18 грудня, у селі Чорногузи поблизу Вижниці. «Поліцейські попередньо з’ясували, що 33-річний водій, керуючи автомобілем Ford, допустив наїзд на 10-річного велосипедиста, який здійснював маневр повороту, не надавши перевагу в русі легковику», – йдеться у повідомлені.

Внаслідок ДТП 10-річний велосипедист отримав травми, його доставили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 статті 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Правоохоронці призначили кілька експертиз для встановлення усіх обставин аварії.