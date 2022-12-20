32-річний водій BMW зі Львівщини виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із Mercedes

Внаслідок вечірньої ДТП поблизу Сваляви загинула 58-річна пасажирка Mercedes, мешканка Закарпаття. Ще двоє жінок – також пасажирки цього авто – із травмами перебувають у лікарні. Попередньо поліцейські встановили, що 32-річний водій BMW із Золочева виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із Mercedes, за кермом якого перебував 60-річний закарпатець. Обоє водіїв також госпіталізовані. Поліція відкрила справу, винуватцю ДТП загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, аварія сталася ввечері понеділка, 19 грудня, на трасі Київ – Чоп між Свалявою і селом Сусково. Виклик про ДТП правоохоронці отримали близько 19:00.

«Попередньо встановлено, що 32-річний мешканець міста Золочів Львівської області, рухаючись на автомобілі«BMW, виїхав на зустрічну смугу руху – і зіткнувся з автомобілем Mercedes. У зустрічному автомобілі крім водія – 60-річного жителя села Приборжавське Хустського району, перебували ще три пасажирки віком 25, 58 та 60 років», – йдеться у повідомленні поліції.

Обох водіїв та усіх пасажирів із серйозними травмами медики доставили до лікарні. 58-річна пасажирка Mercedes за кілька годин померла у реанімації. У поліції уточнюють, що це – мешканка села Приборжавське.

Обох водіїв за кермом перебували тверезими. Поліція затримала 32-річного мешканця Львівщини, який був за кермом BMW. Він наразі перебуває у лікарні під охороною поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі поліція встановлює усі обставини смертельної ДТП.