Від удару 42-річний водій загинув на місці, ще двох людей госпіталізували

Внаслідок потрійної ДТП на виїзді з Мукачева загинув 42-річний водій Lada. За даними поліції, чоловік за кермом Lada виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Kia, а потім з Mercedes. Від удару автомобілі відкинуло у кювет. Водій Lada загинув на місці, водій Mercedes та його пасажир з травмами перебувають у лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, смертельна ДТП сталася у понеділок, 12 грудня на вулиці Томаша Масарика в Мукачеві.

«Попередньо встановлено, що водій автомобіля Lada , рухаючись в напрямку Іршави, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення спочатку з автомобілем Kia, а потім з Mercedes». Два останні транспортні засоби від удару відкинуло в кювет», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок ДТП на місці загинув 42-річний водій Lada, мешканець села Завидово Мукачівського району. Водій та пасажир Mercedes – госпіталізовані. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що призвело до смерті потерпілого). Правоохоронці призначать відповідні експертизи для встановлення усіх обставин аварії.