Поліція встановлює усі обставини смертельної аварії

Внаслідок ДТП неподалік Ужгорода загинув 21-річний пішохід. Попередньо відомо, що чоловік раптово вибіг на дорогу та потрапив під колеса вантажівки MAN. Від удару пішохід помер на місці аварії. Поліція перевірила водія вантажівки на стан сп’яніння, за кремом він перебував тверезим.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, смертельна ДТП сталася ввечері у середу, 7 грудня, на трасі в селі Нижнє Солотвино біля Ужгорода. На місце аварії поліцейських викликала очевидиця, яка повідомила, що пішохід потрапив під колеса вантажівки.

«44-річний водій, мешканець села Велика Копаня Берегівського району, рухаючись зі сторони Ужгорода в напрямку Мукачева на вантажівці MAN, допустив наїзд на пішохода. За попередніми даними, 21-річний місцевий мешканець саме раптово вибіг на проїжджу частину дороги. Від отриманих внаслідок удару автомобіля травм чоловік помер на місці події», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції уточнили, що водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння: за кермом чоловік був тверезим. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Надалі поліція встановлюватиме усі обставини аварії.