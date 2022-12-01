28-річний водій вантажівки Volvo не постраждав

Внаслідок лобового зіткнення із вантажівкою Volvo поблизу Іршави загинув 44-річний водій Mercedes. За попередніми даними, він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою, за кермом якої перебував 28-річний водій. Від удару Mercedes сильно пошкодився, тіло водія із понівеченого авто діставали рятувальники. Наразі поліція встановлює усі обставини смертельної ДТП.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, виклик про аварію на дорозі між Іршавою та Сільцем рятувальники отримали близько 00:30 у четвер, 1 грудня. Внаслідок ДТП 44-річний Mercedes загинув на місці аварії. Його тіло рятувальники витягли з потрощеної машини.

У прес-службі поліції Закарпаття уточнили, що, за попередніми даними, водій Mercedes не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із вантажівкою Volvo. «Внаслідок аварії на місці події загинув водій легковика-44-річний мешканець села Заріччя. 28-річний водій вантажівки – не постраждав», – йдеться у повідомленні поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілих). Правоохоронці призначать кілька експертиз для встановлення усіх об’єктивних обставин смертельної ДТП.