Аварія за участі п'яти автомобілів сталась на околиці Хмельницького

На околиці Хмельницького водій фури спричинив ланцюгову аварію, у якій пошкоджень зазнали п'ять автомобілів. Йдеться про три легковики, один мікроавтобус та вантажівку. Також у ДТП тілесних ушкоджень зазнав водій одного з авто, його госпіталізували.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 10:40 у вівторок, 29 листопада. На вулиці Західній Окружній у Хмельницькому водій вантажівки DAF з напівпричепом допустив зіткнення з автомобілем Mazda.

Через зіткнення легковик в'їхав у автомобіль Peugeot, за кермом якого був 37-річний харків'янин. «Від удару автомобіль Peugeot зіткнувся з автомобілем Renault Master під керуванням 63-річного жителя Волинської області, який в подальшому зіткнувся з автомобілем Renault Megan, за кермом якого перебував 35-річний хмельничанин», – описують обставини ДТП у поліції.

Внаслідок ДТП постраждав 55-річний водій Mazda, його госпіталізували у травматологічне відділення Хмельницької міської лікарні.

Щодо ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 55 тис. грн штрафу.