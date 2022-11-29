Водій з Хмельницького відсудив у комунального підприємства, яке займається утриманням доріг, майже 40 тис. грн за ДТП з люком. У квітні 2021 року чоловік наїхав на незакріплену кришку оглядового колодязя, внаслідок чого вона піднялась і пошкодила автівку. Сумарно власник машини зазнав матеріальних збитків на понад 36 тис. грн. Суд постановив компенсувати цю суму, а також заплатити йому ще 3 тис. грн моральної шкоди.

Як йдеться у рішенні Хмельницького міськрайонного суду, аварія сталась у квітні 2021 року на вулиці Чорновола у Хмельницькому. «Рухаючись по вулиці Чорновола, [водій] потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, яка відбулася в результаті відкриття кришки оглядового колодязя водомережі, під час наїзду на неї правим колесом транспортного засобу. Працівниками патрульної поліції діях позивача порушення вимог Правил дорожнього руху України не виявлено», – описують обставини ДТП у матеріалах справи.

У грудні 2021 року суд оштрафував посадовця комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг на 850 грн. Свою провину посадовець тоді визнав.

Згідно з висновком експерта, власник авто зазнав збитків на понад 36 тис. грн. Тож чоловік звернувся до суду, аби комунальне підприємство, яке обслуговує цю ділянку дороги, виплатило йому всі завдані збитки, і також заплатило 10 тис. грн моральної шкоди.

Суддя Зоряна Чевилюк вирішила частково задовольнити позов, оскільки підприємство повинне було забезпечити безпечний проїзд дорогою, але цього не зробило. «Якщо збитки через неналежний стан дороги були спричинені в межах міста, то відповідальність нести будуть місцеві ради або ж відповідне комунальне підприємство, відповідальне за ремонт, будівництво та експлуатацію доріг», – зазначила суддя.

Відтак комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Хмельницького виконкому повинне відшкодувати чоловікові 36,6 тис. грн, а також 3 тис. грн моральної шкоди. Наразі рішення ще не набрало законної сили, комунальне підприємство може оскаржити його в апеляційній інстанції.