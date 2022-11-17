Мешканка Хмельниччини відсудила 66 тис. грн у сусіда, який в 2019 році затопив її квартиру. Чоловік не лише не зробив нічого, аби зупинити потоп, а й навіть не пустив у квартиру поліцейських, яких викликала жінка. Відтак всі кімнати у її квартирі були попсовані вологою. Винуватець інциденту так і не заплатив відшкодування, тож жінка звернулась до суду і виграла позов.

Як йдеться у рішенні Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, інцидент стався в червні 2019 року. Тоді мешканець будинку затопив дві квартири знизу. Згідно з актами, потоп виник через несправність системи водопостачання та невчасне усунення цієї проблеми у квартирі чоловіка.

«Її зусилля припинити затоплення відповідачем квартири на протязі дня не дали жодного результату, затоплення продовжувалось. Викликаній поліції відповідач двері своєї квартири не відчинив і в квартиру їх не впустив, доказом чого є лист Камянець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області від 1 липня 2019 року», – йдеться у рішенні.

Після інциденту жінка неодноразово просила його відшкодувати заподіяні збитки, однак відповідач цього так і не зробив. Сумарно, за підрахунками експерта, жінка зазнала матеріальних збитків на 63 тис. грн. Судячи з актів, які цитують у рішення, у квартирі намокло все: стеля, підлога, стіни, де-не-де було відшарування штукатурки.

Оскільки чоловік відмовлявся заплатити ці гроші, постраждала власниця житла звернулась до суду. Вона попросила виплатити не лише матеріальну шкоду, а й 50 тис. грн моральної компенсації, адже через інцидент вона зазнала значних хвилювань.

Відомо, що відповідач декілька разів не приходив до суду. Під час останнього засідання його також не було: чоловік виправдовувався тим, що в нього різко погіршився стан здоров'я. Але суд дійшов до висновку, що відповідач зловживає своїми правами, тож справу розглядали без його участі. На основі доказів суддя Валентина Семенюк дійшла до висновку, що позов потрібно задовольнити. Відтак суд постановив стягнути з чоловіка 63 тис. матеріальної школи та 3 тис. моральної шкоди.

Поки що рішення не набрало законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.