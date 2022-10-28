Мешканка Шепетівки відсудила від водія Renault 100 тис. грн моральної шкоди за ДТП біля міської поліклініки. Аварія сталася навесні 2021 року, коли жінка переходила дорогу біля поліклініки. У цей час водій Renault здавав назад і не помітив пішохідку. Внаслідок ДТП жінка отримала перелом стегна. Втім, водій своєї вини не визнав та у суді зазначав, що потерпіла могла отримати травми від того, що стала в яму на дорозі.

Про вирок 60-річному водію Renault у п’ятницю, 28 жовтня, повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду. Аварія сталася 28 квітня 2021 року, коли 60-річний чоловік, сівши за кермо припаркованого біля аптеки Renault, здавав назад, щоб виїхати на дорогу, і збив 85-річну пішохідку.

Шепетівський районний суд визнав водія винним у ДТП, але фактично звільнив від покарання, призначивши один рік обмеження волі з іспитовим терміном на рік. Також винуватець аварії мав сплатити 85-річній потерпілій 50 тис. грн моральної та матеріальної шкоди. З вироком не погодилась жодна зі сторін, подавши апеляцію.

Відтак Хмельницький апеляційний суд розглядав справу повторно. 60-річний водій Renault свою вину у ДТП не визнав, зазначивши, що його авто навіть не торкнулося жінки. Адвокат обвинуваченого заявив, що потерпіла могла зламати ногу, ступивши у яму та впавши на проїжджій частині.

Апеляційний суд врахував покази свідків, дані експертиз, визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування потерпілої) та призначив водію рік обмеження волі з іспитовим терміном на рік, однак винуватець ДТП отримав заборону сідати за кермо на три роки та зобов’язаний сплатити потерпілій 85-річній мешканці Шепетівки 100 тис. грн за моральну шкоду.