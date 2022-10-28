85-річна мешканка Хмельниччини відсудила 100 тис. грн за наїзд авто
Винуватцю ДТП також заборонили сідати за кермо на три роки
Мешканка Шепетівки відсудила від водія Renault 100 тис. грн моральної шкоди за ДТП біля міської поліклініки. Аварія сталася навесні 2021 року, коли жінка переходила дорогу біля поліклініки. У цей час водій Renault здавав назад і не помітив пішохідку. Внаслідок ДТП жінка отримала перелом стегна. Втім, водій своєї вини не визнав та у суді зазначав, що потерпіла могла отримати травми від того, що стала в яму на дорозі.
Про вирок 60-річному водію Renault у п’ятницю, 28 жовтня, повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду. Аварія сталася 28 квітня 2021 року, коли 60-річний чоловік, сівши за кермо припаркованого біля аптеки Renault, здавав назад, щоб виїхати на дорогу, і збив 85-річну пішохідку.
Шепетівський районний суд визнав водія винним у ДТП, але фактично звільнив від покарання, призначивши один рік обмеження волі з іспитовим терміном на рік. Також винуватець аварії мав сплатити 85-річній потерпілій 50 тис. грн моральної та матеріальної шкоди. З вироком не погодилась жодна зі сторін, подавши апеляцію.
Відтак Хмельницький апеляційний суд розглядав справу повторно. 60-річний водій Renault свою вину у ДТП не визнав, зазначивши, що його авто навіть не торкнулося жінки. Адвокат обвинуваченого заявив, що потерпіла могла зламати ногу, ступивши у яму та впавши на проїжджій частині.
Апеляційний суд врахував покази свідків, дані експертиз, визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування потерпілої) та призначив водію рік обмеження волі з іспитовим терміном на рік, однак винуватець ДТП отримав заборону сідати за кермо на три роки та зобов’язаний сплатити потерпілій 85-річній мешканці Шепетівки 100 тис. грн за моральну шкоду.