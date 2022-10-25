Хлопчик травмувався на атракціоні «Скеля»

Родина 7-річного львів’янина Олексія Ольшанського, який поранився на атракціоні в аквапарку «Пляж», відсудила компенсацію за лікування та моральну шкоду. Загальна сума компенсації сім'ї склала 32,2 тис. грн замість понад 200 тис. грн, які вимагали Ольшанські.

Як вказано у матеріалах справи, 10 березня 2021 року 7-річний львів'янин Олесь Ольшанський поранив ногу на атракціоні «Скеля». Хлопчик зачепився стопою за металевий штир і отримав рвану рану. Батьки дитини звернулися до лікарів і витратили на лікування хлопчика 6 168 грн.

Щоб отримати компенсацію від аквапарку «Пляж», батьки постраждалого хлопчика подали до суду. 7 червня 2022 року Сихівський районний суд частково задовольнив позов Ольшанських І стягнув з ТзОВ «Комплекс водних видів спорту», що працює під брендом «Аквапарк "Пляж"», 5000 грн моральної та 6 168 грн матеріальної шкоди на користь Олексія Ольшанського. Також суд стягнув ще по 3000 грн моральної компенсації для кожного з батьків дитини.

Батьки Олексія Ольшанського не погодились з рішенням суду, вважаючи суму компенсації замалою і подали апеляційну скаргу, вимагаючи збільшити розмір моральної компенсації до 195 тис. грн. ТзОВ «Комплекс водних видів спорту» також звернулось в апеляцію, вимагаючи взагалі скасувати рішення першої інстанції. Представник аквапарку у суді заявив, що Олексій Ольшанський міг отримати медичну допомогу безкоштовно в межах програми медичних гарантій держави, а доказів моральних страждань батьків хлопчика немає.

Колегія суддів Львівського апеляційного суду відхилилиа позовні вимоги ТзОВ «Комплекс водних видів спорту» та залишила рішення Сихівського райсуду в силі. Водночас апеляційний суд вирішив збільшити розмір моральної компенсації Олексію Ольшанському з 5000 грн до 20 тис. грн. Таким загальна компенсація сімґї хлопчика тепер становить 32,2 тис. грн.