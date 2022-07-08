У момент аварії чоловік їхав за кермом автомобіля Skoda Octavia

Луцький міськрайонний суд призначив три роки тюрми 39-річному мешканцю Рованців, який збив на переході у Луцьку 15-річну дівчину. Пішохідка отримала важкі травми та переломи, її госпіталізували у реанімацію обласної дитячої лікарні. Лікарям вдалось врятувати її життя. У суді обвинувачений водій Анатолій Ломінський визнав свою провину. Йому дали три роки ув'язнення, крім того, чоловік повинен буде заплатити 600 тис. грн моральної компенсації.

Аварія сталась ввечері у вересні 2021 року. На вулиці Глушець у Луцьку 39-річний водій Skoda Octavia на швидкості збив 15-річну дівчину. Попередньо поліція повідомляла, що дівчина начебто переходила дорогу поза переходом. Однак, судячи з інформації у вироку, в процесі слідства встановили, що вона таки йшла по нерегульованому пішохідному переходу.

В результаті дівчина отримала важкі травми голови, переломи плечевих кісток, перелом ноги, численні забої та садна. Постраждала втратила багато крові.

Як йдеться у вироку від 4 липня, обвинувачений Анатолій Ломінський повністю визнав свою провину, просив суворо не карати, також не заперечував проти цивільних позовів на відшкодування моральної компенсації. Батько постраждалої наполягав на суворому покаранні.

Зазначимо, що одразу після ДТП поліція кваліфікувала цю справу за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої важкості). Однак згодом її перекваліфікували на частину другу цієї статті, оскільки у дівчини були важкі тілесні ушкодження.

Суддя Олеся Калькова визнала чоловіка винним та призначила йому три роки тюрми. Йому також на три роки заборонять керувати транспортом. Крім цього, суддя задовольнила цивільні позови. Тож Анатолій Ломінський повинен буде заплатити сумарно 600 тис. грн моральної компенсації.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.