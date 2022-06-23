Внаслідок удару легковий автомобіль та мікроавтобус отримали значні ушкодження

Вночі у Луцьку сталась аварії за участі легковика, мікроавтобуса та вантажівки. Внаслідок зіткнення постраждали двоє людей, їх госпіталізували. Імовірно, аварію спричинив водій легкового автомобіля Volkswagen, який намагався обігнати вантажівку.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 22:00 у середу, 22 червня, на вулиці Конякіна у Луцьку.

«29-річний водій Volkswagen, здійснюючи обгін вантажівки Volvo, не впорався з керуванням та зіткнувся з нею. Внаслідок цього легковик відкинуло на зустрічну смугу – у мікроавтобус Opel Vivaro», – пояснюють деталі ДТП у поліції.

Судячи з фотографій, після удару легковий автомобіль перекинувся на дах.

За кермом вантажівки перебував 34-річний мешканець Луцького району, мікроавтобусом керував 28-річний мешканець Володимира, вони не постраждали. Натомість внаслідок аварії травми отримали водій та пасажир Volkswagen, їх госпіталізували. В процесі слідства з'ясують, чи перебував хтось із водіїв у стані алкогольного сп'яніння.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).