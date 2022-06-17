Дівчата переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу

На центральній вулиці Луцька 70-річний мопедист збив двох 15-річних дівчат. Аварія сталась на нерегульованому пішохідному переході, по якому дівчата перетинали проїжджу частину. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині, у дівчат діагностували струс мозку, забої та садна, з лікарні їх того ж дня відпустили додому.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 15:00 у четвер, 16 червня, на проспекті Волі у Луцьку. 70-річний водій мопеда Alfa допустив наїзд на двох 15-річних школярок, які перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

«Внаслідок цього дівчата отримали тілесні ушкодження, їх було доставлено до лікарні для надання допомоги, також травмувався керманич мопеда», – йдеться у повідомленні. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.

Наразі невідомо, чи перебував мопедист у стані сп'яніння. У медзакладі в чоловіка взяли кров, результати будуть відомі згодом.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження). Мінімально санкція статті передбачає штраф від 51 до 85 тис. грн.