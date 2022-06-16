65-річний водій маршрутки у Луцьку втратив свідомість під час руху
Маршрутка в'їхала у два припарковані автомобілі
У Луцьку водій маршрутки в'їхав у припарковані два автомобілі через раптове погіршення самопочуття. За попередньою інформацією, 65-річний чоловік втратив свідомість. Чоловіка забрали на обстеження у лікарню. У аварії ніхто не постраждав.
Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині, інцидент стався у червер, 16 червня. На одному з проспектів водій маршрутки в'їхав у два припарковані автомобілі Seat та Volkswagen.
Патрульні встановили, що наїзд він скоїв після того, як втратив свідомість. Як уточнила у коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Волині Валентина Мельник, чоловікові 65 років. Його забрали у лікарню для обстеження.
На момент ДТП у салоні маршрутки було п'ятеро пасажирів, ніхто з них не травмувався.
Судячи з фотографії, у маршрутки пошкоджено бампер. У одного з автомобілів побита фара, у іншого – пошкоджений бік та бокове дзеркало.
«Закликаємо кожного водія мати в транспортному засобі воду та укомплектовану аптечку! Не сідайте за кермо, коли маєте погане самопочуття», – закликають у патрульній поліції.
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