Внаслідок удару зазнав пошкоджень передній бампер

У Луцьку водій маршрутки в'їхав у припарковані два автомобілі через раптове погіршення самопочуття. За попередньою інформацією, 65-річний чоловік втратив свідомість. Чоловіка забрали на обстеження у лікарню. У аварії ніхто не постраждав.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині, інцидент стався у червер, 16 червня. На одному з проспектів водій маршрутки в'їхав у два припарковані автомобілі Seat та Volkswagen.

Патрульні встановили, що наїзд він скоїв після того, як втратив свідомість. Як уточнила у коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Волині Валентина Мельник, чоловікові 65 років. Його забрали у лікарню для обстеження.

На момент ДТП у салоні маршрутки було п'ятеро пасажирів, ніхто з них не травмувався.

Судячи з фотографії, у маршрутки пошкоджено бампер. У одного з автомобілів побита фара, у іншого – пошкоджений бік та бокове дзеркало.

«Закликаємо кожного водія мати в транспортному засобі воду та укомплектовану аптечку! Не сідайте за кермо, коли маєте погане самопочуття», – закликають у патрульній поліції.