Суд зобов'язав лісівника та його роботодавця заплатити родичам загиблого і потерпілому в ДТП понад 2 млн грн

Лісівник з Волині отримав чотири роки ув'язнення за смертельну ДТП, в якій загинув чоловік. Також Олександр Карпук та його роботодавець, Ковельський лісгосп, повинні заплатити сумарно понад 2 млн грн моральної компенсації родичам загиблого та ще одному потерпілому в аварії. У суді обвинувачений визнав провину та зазначив, що у той день патрулював закріплену за ним ділянку лісу, щоб там не виникло пожеж. Через це обов'язок виплатити компенсацію поклали і на лісгосп.

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 16 лютого, аварія сталась 13 вересня 2019 року неподалік села Старі Кошари Ковельського району. Водій Volkswagen Sharan, який їхав з дорогою Київ-Ковель-Ягодин з Ковеля до Любомля, під час розвороту не переконався у безпечності свого маневру та виїхав на смугу, якою рухались два мотоцикли. Внаслідок зіткнення на місці загинув чоловік, інший отримав травми середнього ступеня важкості.

У суді обвинувачений свою провину визнав. Суд взяв до уваги його розкаяння, позитивну характеристику з місця роботи та за місцем проживання. Відомо, що він працює лісничим Зеленівського лісництва ДП «Ковельське лісове господарство».

Олександр Карпук заявив, що у той день він сів за кермо через роботу, оскільки він пильнував, аби на закріплених за ним ділянках лісу не було пожеж. «Для такого стеження використовувався автомобіль підприємства, він їхав ним і з дороги, яка розташована на піднятті, дивився, чи не горить ліс. Цього дня автомобіль підприємства зіпсувався, однак їхати все одно потрібно було і він поїхав власним автомобілем. Дорогою спостерігав за лісом. Зупинявся час від часу, дивився. Пожеж не було і він вирішив розвертатися і їхати назад на роботу. Якраз під час розвороту і відбулася дорожньо-транспортна пригода», – пояснив у суді обвинувачений.

Відтак суд дійшов висновку, що у момент аварії чоловік виконував свої трудові обов'язки.

Суддя Сергій Панасюк визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) та призначив йому чотири роки ув'язнення. Протягом двох років чоловік не матиме права керувати транспортом.

Крім того, суддя задовольнив цивільні позови п'ятьох родичів загиблого та іншого потерпілого в ДТП, який отримав травми. Так як суд постановив, що у момент аварії чоловік був на роботі, то виплату моральних компенсацій поклали також і на його роботодавця: Ковельський лісгосп. Разом вони повинні виплатити потерпілим 2,05 млн грн відшкодування.

Вирок можна оскаржити в суді протягом 30 днів.