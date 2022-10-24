Галицький районний суд Львова зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 300 тис. грн компенсації дітям 80-річного чоловіка, якого на смерть збив поїзд. Аварія трапилась через необережність пішохода, але попри це суд прийняв рішення на користь його родичів.

Як вказано у рішенні суду за 6 жовтня, аварія трапилась два роки тому на пішохідному переході залізничної колії на станції «Задвір’я». Поїзд сполученням Львів – Херсон збив 80-річного чоловіка, який від отриманих травм помер.

Діти загиблого звернулись до суду з позовом проти «Укрзалізниці» з вимогою виплатити їм компенсацію через смерть їхнього батька. Йдеться про 300 тис. грн (по 150 тис. грн кожному).

Представник залізниці просив відмовити у задоволенні позову через безпідставність, оскільки аварія трапилась через необережність самого пішохода іЯк вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

Дослідивши матеріали справи, суддя Віталій Стрельбицький задовольнив позов дітей загиблого та зобов’язав залізницю виплатити їм по 150 тис. грн компенсації. На рішення суду ще може бути подана апеляція.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET.