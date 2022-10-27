На Волині переселенець відсудив 8 тис. грн у організаторів лотереї, яка невчасно виплатила йому виграш. У листопаді минулого року чоловік, зробивши ставку в 30 грн, виграв 117 тис. грн. Гроші йому мали виплатити впродовж півроку, але це зробити відмовились, посилаючись на воєнний стан. Після того, як чоловік подав позов до суду, виграш таки заплатили. У суді він домігся також виплати 8 тис. грн як моральної компенсації за затримку.

Як йдеться у постанові Волинського апеляційного суду, в листопаді 2021 року позивач зробив ставку 30 грн у державній грошовій лотереї «Спортпрогноз» та виграв максимальний приз – 117 тис. грн. Чоловік звернувся до волинського представництва компанії, аби йому виплатили гроші. Згідно з умовами, це мали зробити протягом півроку.

Однак грошей за цей час позивач не отримав. Він ще раз звернувся до компанії. Йому відповіли, що під час воєнного стану виплати призупинили «до стабілізації ситуації». Тож чоловік подав позов до суду. За декілька днів після цього йому заплатили всю суму.

Але у позовних заявах, окрім виплати виграшу, була також вимога виплатити 10 тис. грн моральної шкоди. Суд першої інстанції лише частково задовольнив позов: чоловікові постановили виплатити 8 тис. грн.

Згодом ТзОВ «М.С.Л.» подало апеляцію, у якій просило скасувати рішення суду. У позові зазначили, що позивач не довів протиправності дій та підстав для відшкодування моральної шкоди.

Натомість колегія суддів Волинського апеляційного суду дійшла висновку, що рішення було правильним. «У зв'язку з протиправною відмовою у своєчасній виплаті грошового відшкодування позивач зазнав моральної шкоди, правомірно очікуючи на одержання грошового виграшу у визначені умовами строки, він був позбавлений своєчасної виплати. Суд обґрунтовано врахував статус позивача, який є внутрішньо переміщеною особою, а тому дуже сподівався та розраховував на своєчасне отримання коштів», – йдеться у рішенні.

Відтак компанія повинна буде заплатити чоловікові 8 тис. грн. Постанова набрала законної сили, але її ще можна оскаржити в касаційній інстанції.