Райсуд на Волині призначив 17 тис. грн штрафу жінці, яка викопала невеликий ставок. Суд визнав ці дії незаконними, оскільки за документами ділянка належала її чоловіку і призначалась для ведення сільського господарства. Жінка визнала свою провину, їй призначили мінімальне покарання.

Як йдеться у вироку Нововолинського міського суду, жінка викопала невеликий ставок, площею 0,12 га, у селі Соснина Іваничівської громади. Роботи проводила в лютому 2021 року на ділянці, що за документами належить її чоловіку. Про вчинок жінки він начебто нічого не знав.

У суді вона пояснила, що отримала від чоловіка близько гектара землі для ведення особистого селянського господарства. Оскільки ця територія болотиста, вона вирішила викопати невеликий ставок. Скориставшись послугами екскаватора, що працював неподалік, на початку лютого вона вирила штучну водойму без зміни цільового призначення земельної ділянки.

Обтяжуючих обставин суд не знайшов. Натомість пом'якшуючою обставиною стало те, що жінка розкаялась у вчиненому.

Суддя Орися Ференц-Піжук визнала жінку винною в порушенні ч.1 ст. 254 ККУ (безгосподарське використання земель) та призначила їй мінімальне покарання: 17 тис. грн штрафу. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.