Луцький суд оштрафував водія вантажівки, який в червні цього року перекинув кіоск з квасом. Чоловік вчинив це випадково, зачепивши дріт на вулиці Архітектора Метельницького. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Після вчинення аварії водій одразу поїхав, тож судили його не лише за вчинення ДТП, а й залишення місця інциденту.

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, аварія сталась надвечір 4 червня на вулиці Архітектора Метельницького. Водій вантажного автомобіля MAN не врахував габарити своєї фури і зачепив дріт, внаслідок чого перекинувся кіоск з квасом.

Внаслідок аварії постраждалих не було, лише кіоск та автомобіль зазнали механічних ушкоджень. Також відомо, що водій одразу ж поїхав з місця аварії.

Дії чоловіка кваліфікували за ст. 124 КУпАП (вчинення аварії) та ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП). На суд водій не прийшов.

Суддя Олександр Гринь визнав його винним за цими статтями та призначив 3,4 тис. грн штрафу. Чоловік повинен сплатити цю суму протягом 15 днів, інакше її подвоять.