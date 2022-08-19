Велосипед опинився просто під фурою. Від важких травм чоловік загинув на місці

У селі Липини під Луцьком 31-річний водій фури на смерть збив велосипедиста. Попередньо відомо, що велосипедист їхав у попутному напрямку і різко повернув. Внаслідок травм він загинув на місці, особу загиблого встановлюють правоохоронці.

Аварія сталася близько 14:00 у п'ятницю, 19 серпня, на вулиці Об’їзній у селі Липини. Як повідомляє поліція, 31-річний водій вантажівки SСANIA наїхав на велосипедиста, який їхав у попутному напрямку та раптово змінив напрямок руху.

Судячи з фотографій, велосипед опинився буквально під вантажівкою. Від важких травм чоловік загинув на місці. Наразі його особу встановлюють правоохоронці.

«На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України», – зазначають у прес-службі поліції Волині. Додамо, що санкція цієї статті передбачає до восьми років тюрми.