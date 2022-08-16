Юрій Лобанов (перший зліва) та Юрій Кисляк (третій зліва) служили у Луганському прикордонному загоні

У ДТП у Рахівському районі Закарпаття загинули двоє військових з Волині. 49-річний Юрій Лобанов та 44-річний Юрій Кисляк їхали на ротацію, обоє служили у Луганському прикордонному загоні, разом пережили бої в Лисичанську, Слов’янську, Сєвєродонецьку та після короткої відпустки поверталися з Ковеля на схід України. У військовій прокуратурі ZAXID.NET розповіли, що прикордонники їхали на BMW X5, водій не впорався з кермуванням, з’їхав з дороги та врізався в огорожу.

Аварія сталася ще у суботу, 13 червня, у селі Ділове Рахівського району, проте відомо про неї стало тільки у понеділок, 15 червня, після повідомлення Ковельської міської ради. За інформацією мерії, один із загиблих прикордонників – Юрій Лобанов – є батьком військового Єгора Лобанова, який загинув на війні з Росією 28 лютого 2022 року, врятувавши життя вісьмом побратимам.

«Хлопці знову рвалися на схід, де обоє воювали в складі в/ч 9938 Луганського прикордонного загону. Обоє в липні вийшли з пекла Лисичанська, Слов‘янська, Сєверодонецька. Зовсім недовго були в Ковелі, щоб підлікуватися, відновитися і повернутися на передову», – йдеться у повідомленні Ковельської міської ради.

Офіційно наразі ні поліція, ні ДБР, яке розслідуватиме цю ДТП, нічого не повідомляли про аварію, проте у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ZAXID.NET повідомили, що ДТП із двома загиблими військовими сталася у селі Ділове, за кермом авто перебував 44-річний Юрій Кисляк. «За попередньою версією, старший солдат за кермом BMW X5 не впорався із кермуванням, з’їхав з дороги та зіткнувся з огорожею будинку. Як наслідок, 44-річний водій та 49-річний пасажир загинули на місці пригоди», – зазначила у коментарі ZAXID.NET речниця військової прокуратури Юлія Шевченко.

Прощання із загиблими прикордонниками Юрієм Лобановим та Юрієм Кисляком відбудеться у Ковелі у вівторок, 16 серпня.