П’яні українські дипломати вчинили ДТП у столиці Австрії – Відні. Першим про інцидент повідомило австрійське видання Kronen Zeitung, пізніше факт ДТП підтвердили й у Міністерстві закордонних справ України.

Як пише в суботу, 13 серпня, «Європейська правда» з посиланням на Kronen Zeitung, ДТП сталася у п’ятницю вранці на вулиці Рінгштрасе. Авто українських дипломатів протаранило автомобіль німецьких туристів, які спинилися на червоне світло. За словами очевидців, до приїзду поліції в машині винуватця аварії відбулася зміна водія. Коли правоохоронці прибули на місце події, водій просто втік.

Однак невдовзі авто зупинили. 39-річний водій від алкотесту відмовився. 33-річний пасажир, який, за словами свідків, спочатку був за кермом автомобіля-винуватця ДТП, погодився на перевірку, яка показала результат у 2,32 проміле.

Внаслідок ДТП легкі травми отримали третій пасажир автомобіля-винуватця ДТП (35 років), а також 23-річний водій і троє його пасажирів (23, 27 та 27 років) з постраждалого автомобіля.

«Співпраця з правоохоронцями була обмеженою. І не дивно: як стало відомо Kronen з інсайдерських кіл, ці чоловіки є високопоставленими дипломатами українського посольства», – йшлося в публікації.

Офіційно в поліції Відня підтвердили лише те, що водій автомобіля-винуватця аварії дійсно був п’яний.

Речник МЗС України Олег Ніколенко ввечері в суботу повідомив, що посольство України в Австрії взаємодіє з австрійською поліцією в рамках розслідування ДТП у Відні за участі авто українських дипломатів. Він підтвердив, що ДТП в австрійській столиці сталася за участі автомобіля українського військового аташе. За словами Ніколенка, українське посольство взаємодіє із австрійською поліцією та учасниками ДТП.

«Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку», – наголосив речник.

«Рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП буде ухвалене за підсумками розслідування», – додав він.

Водночас про те, чи справді дипломати були за кермом п’яними, Ніколенко не сказав нічого.