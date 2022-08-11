Водійка, не впоравшись з керуванням, допустила з'їзд автомобіля у кювет, де він зіткнувся з деревом

Тернопільський апеляційний суд посилив покарання для водійки, яка в травні 2018 року спричинила смертельну аварію у день отримання водійського посвідчення. Замість трьох років умовно Аліні Крупці призначили чотири роки тюрми. На такому покаранні наполягали батьки загиблої у ДТП 17-річної дівчини. За їхніми словами, винуватиця аварії не відшкодувала збитки.

Як йдеться у вироку Тернопільського апеляційного суду, аварія сталась 26 травня 2018 року в селі Плебанівка неподалік Теребовлі. Водійка Chevrolet Lacetti, яка зранку того дня отримала водійське посвідчення, перевищила швидкість, не впоралась з керуванням і допустила виїзд автомобіля в кювет, де він зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії важкі травми отримала 17-річна пасажирка автомобіля – її двоюрідна сестра Настя Золота. Наступного дня вона померла у Теребовлянській лікарні.

У суді обвинувачена Аліна Крупка заявила, що в той день вона разом з двоюрідною сестрою та її хлопцем вирішили поїхати у Тернопіль. Жінка зазначила, що намагалась уникнути зіткнення з позашляховиком, який їхав назустріч, але що було далі – не пам'ятає. Водночас вона визнала свою провину і просила суворо не карати.

Чортківський райсуд призначив жінці три роки умовно. Втім, батьки загиблої з таким вироком не погодились і подали апеляцію, вимагаючи призначити винуватиці аварії п'ять років тюрми. За їхніми словами, жінка збитки їм не відшкодувала, крім того, вона не розкаялась у вчиненому. Також у цій ДТП загинула їхня єдина дитина.

Колегія суддів погодилась, що суд першої інстанції призначив надто м'яке покарання. Зокрема, судді врахували інформацію про те, що жінка майже не відвідувала заняття у автошколі. Вироком Борщівського райсуду від 2019 року було засуджено автоінспектора, який підписав документи про навчання Аліни Крупки попри те, що вона в цей час перебувала за кордоном. Відтак апеляційну скаргу задовольнили частково.

Суддя Ірина Тиха призначила винуватиці аварії чотири роки тюрми. Також жінці буде заборонено протягом трьох років керувати транспортом. Вирок можна оскаржити в Верховному суді протягом трьох місяців.