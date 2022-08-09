Внаслідок удару в рейсової маршрутки вибило частину вікон

На трасі неподалік Тернополя зіткнулись рейсова маршрутка «Тернопіль-Манаїв» та фура з напівпричепом. Внаслідок аварії постраждали двоє пасажирів автобусу, їх доправили до лікарні. За попередньою інформацією, ДТП спричинив водій фури, який під час виїзду з другорядної дороги не надав перевагу в русі.

Аварія сталась близько 11:20 у вівторок, 9 серпня, на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська», неподалік Тернополя.

«За попередніми даними, водій вантажного автомобіля DAF із напівпричепом, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі рейсовому автобусу сполученням «Тернопіль-Манаїв», який рухався головною дорогою в напрямку обласного центру», – йдеться у повідомленні поліції.

Відомо, що у момент ДТП в салоні маршрутки перебувало 12 людей. Двох з них з травмами доправили до лікарні.

Наразі справу кваліфікують за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження). Наразі невідомо, чи перебував хтось із водіїв у стані алкогольного сп'яніння, це з'ясує експертиза.