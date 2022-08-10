Аварія сталась на одному з паркувальних майданчиків у місті Бережани

У місті Бережани на Тернопільщині внаслідок наїзду легковика постраждала 38-річна жінка. Як повідомив у коментарі ZAXID.NET речник поліції області Сергій Крета, 48-річний водій здавав назад і не помітив пішохідку. За попередньою інформацією, він був тверезий. Внаслідок аварії жінка отримала важку травму голови, наразі потерпіла у реанімації.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, аварія сталась у вівторок, 9 серпня, на території одного з паркувальних майданчиків у місті Бережани. Водій автомобіля Volkswagen Polo, здаючи назад, наїхав на 38-річну жінку. Правоохоронцям чоловік пояснив, що був втомлений і не помітив пішохідку.

Внаслідок аварії жінка отримала важку травму голови. Потерпілу госпіталізували в реанімацію, наразі за її життя борються медики.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Це лише попередня кваліфікація, остаточно її визначатимуть після висновку лікарів.